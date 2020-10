Desde que sua filha nasceu, Rafael tem sido bem elogiado pelos seguidores Istoé / Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/10/2020 18:44 | Atualizado 30/10/2020 18:46

Rafa Vitti falou sobre o título de galã em entrevista ao podcast do programa "Simples Assim". No bate-papo, o namorado de Tatá Werneck brincou e fez até um comparativo com Cauã Reymond.

"Galã é o Cauã Reymond! Eu sou no máximo um galinho", se diverte o ator.

Pai de Clara Maria, de um ano, Rafa ainda falou sobre como a paternidade trouxe mudanças para a sua vida. "Sempre fui um pouco mais largado, mas, depois da paternidade, acho que quem vive sabe que a gente está lá em último plano. Então, às vezes, até banho é difícil de tomar. Mas faz parte, principalmente nesse primeiro momento em que os nossos filhos precisam muito da gente", explicou.