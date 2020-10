Flávia Camargo fala sobre comemoração de Dia das Bruxas Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 30/10/2020 20:26

A arquiteta e influencer Flávia Camargo, mulher do sertanejo Luciano Camargo, usou as redes sociais para falar sobre o que acha do Halloween.

No Instagram, Flávia publicou uma foto vestida de Malévola, tirada em um Dia das Bruxas de seis anos atrás e disse que não comemora mais a data.

Publicidade

"Foto de 2014, última festa de Halloween que participamos, eu era a Malévola e minhas filhas estavam de bruxas. Sempre fui daquelas que brinca, participa e curte com as filhas", começou a influencer.

Na continuação do texto, Flávia contou que nesse Halloween, ela começou a ver a comemoração com outros olhos: "(Detalhe, eu sou cristã desde que nasci, de frequentar escolinhas dominicais e depois os cultos…). Porém, depois da festa de 2014, o Espírito Santo me incomodou de forma que eu não podia mais ignorar ou pensar que fosse algo inofensivo, e fui procurar a origem do Halloween…. Poderia contar tudo o que descobri sobre os celtas e druídas e suas intenções com este dia, mas basta dizer que, é uma festa pagã, onde eram invocados demônios, espírito de morte, bruxos, tudo o que fosse do mal, na época, não tinham docinhos e gostosuras, mas tinham carne, leite, sacrifícios que eram oferecidos aos demônios para tentar acalma-los e assim se livrarem da perseguição…", continuou.

Publicidade

"Para o mundo espiritual tem peso, e é para valer, é o dia de consagração e santificação das bruxas, para os satanistas, é o dia do aniversário de satanás. O que eu fazia era profanação, abominação pesada para Deus…", escreveu.