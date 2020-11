Rafa Kalimann de visual novo e feito em casa Reprodução / Instagram

Publicado 07/11/2020 16:18 | Atualizado 07/11/2020 16:27

Rafa Kalimann publicou um desabafo nas redes sociais neste sábado. A influencer fez um comunicado e disse que vai se afastar das redes sociais após ter sofrido inúmeras mensagens de ódio.

"Eu vou me afastar daqui. Posto e vocês interpretam sempre de forma distorcida. Perguntei como as pessoas do Amapá estão se sentindo por empatia. Sim, estou acompanhando as notícias de lá, mas tem situações que não estão na mídia e eu quero saber como eles estão se sentindo com tudo. Agora postei um emoji por terem distorcido isso e vocês levaram pra um lado político, que não tem absolutamente nada a ver", explicou no Twitter.

Eu vou me afastar daqui. Posto e vocês interpretam sempre de forma distorcida. Perguntei como as pessoas do Amapá estão se sentindo por empatia (sim, estou acompanhando as notícias de lá, mas tem situações que não está na mídia e eu quero saber como eles estão se sentindo com td) — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) November 7, 2020

Rafa também contou que não consegue agradar nem quando pede desculpas por um erro.

Se erro (como todos) eu sou “patética” e leio coisas como “rafa Kalimann deveria deixar de existir”, se peço desculpas e reconheço “agora é fácil né”, “sua obrigação é pensar antes”, se não acham erro como desejam”quer pagar de certa, de boa moça”, “acha que tem sempre razão” — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) November 7, 2020

Por fim, Rafa disse que cansou do Twitter, pois ele não está fazendo bem para a sanidade mental dela.