Uma situação inusitada aconteceu em um programa de namoro na TV britânica. Um homem virgem passou mal depois de ver mulheres nuas. Além de sair do local de gravação, Brian Kent, de 23 anos, precisou ser "consolado pelos produtores".



Naked Attaction (Atração Pelada, em tradução livre) coloca um participante diante de outras seis pessoas nuas em estandes, com os corpos sendo mostrados gradualmente. O par escolhido fica, ao final, completamente pelado.

Após ver as seis mulheres peladas, a apresentadora percebeu que Brian não estava bem. "Parece que vai desmaiar", indagou ela. O participante pede desculpas e diz que "precisa de um momento" e comenta em seguida: "Anna, posso ter um minuto [de pausa]?". Anna responde que ele pode ter uma pausa e Brian comenta: "Desculpas. Sim, preciso pensar".

Anna Richardson, em uma entrevista, contou o caso: "Um jovem chamado Brian, que é virgem, um cara adorável, conhecedor de vinhos e músico competente, sentiu-se muito fraco quando foi confrontado com seis garotas nuas, e precisava tirar uma folga do set". A apresentadora ainda disse que Brian precisou ser "consolado pelos produtores", mas gravou o resto do programa.