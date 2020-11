Patrícia Poeta e Cauã Reymond se exercitam na praia

Rio - Os famosos aproveitaram esse domingo para se exercitar. Patrícia Poeta fez sua já tradicional caminhada na orla do Leblon, na Zona Sul do Rio. Durante a tempo em que passeou por lá, a apresentadora do "É de Casa" encontrou uma amiga.

Quem também aproveitou o dia para colocar o corpo em dia foi Cauã Reymond. De máscara, o galã correu nas areias da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Simpático, Cauã cumprimentou o fotógrafo ao perceber que estava sendo fotografado.