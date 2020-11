Aline Riscado Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 08/11/2020 16:05 | Atualizado 08/11/2020 16:06

Aline Riscado animou a tarde de domingo dos seguidores ao publicar uma foto ousada no Instagram. Na imagem, a modelo aparece só de calcinha, de costas, usando uma peruca azul e olhando pela janela, bem ao estilo da clássica cena de Paolla Oliveira, em "Felizes para sempre?".

fotogaleria

Publicidade

"Achei poético", escreveu Aline. Nos comentários, vários seguidores elogiaram a modelo. "Que diva!", escreveu um. "A perfeição", comentou outra.







Ver essa foto no Instagram Achei poético.. @mercurejardins #MeuCorpoMinhasRegras #NãoÉNão #MeuCorpoNãoÉUmConvite #SouLivre Uma publicação compartilhada por ALINE RISCADO (@alineriscado) em 8 de Nov, 2020 às 8:13 PST

Publicidade

Segundo Aline, a peruca é de uma fantasia de carnaval de uma amiga. "E quando você se apaixona pela peruca azul de carnaval da amiga e não quer mais tirar? Não me estranhem se a partir de agora me encontrarem por ai com outra cor de peruca", escreveu em outra publicação.