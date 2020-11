Apresentador de TV morre em queda de avião Reprodução do Instagram

Por iG

O apresentador de TV russo Alexander Koltovoy morreu em um acidente de avião no sábado. Segundo o tabloide britânico Daily Mail, ele estava pilotando uma pequena aeronave Cessna que, de acordo com vídeos divulgados na internet, aparenta estar pegando fogo. Ele tentou fazer um pouso de emergência, mas não conseguiu.



Alexander costumava pilotar seu avião semanalmente e estava acompanhado da esposa no dia do acidente. Eles sobrevoavam uma área próxima a Moscou, capital da Rússia, e o apresentador tentou pousar em um rodovia. Testemunhas viram o aeronave soltando muita fumaça e depois caindo em um campo, quando começou a pegar fogo. O casal não sobreviveu a queda.



O apresentador tinha dois programas de talk show na emissora russa NTV. Alexander era famoso por uma atração na qual resolvia problemas familiares fazendo testes de DNA, como o famoso quadro que Ratinho comandou durante anos no Brasil.