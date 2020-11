José de Abreu Reprodução/Twitter

Por iG

José de Abreu é um dos artistas que mais comenta política nas redes sociais e ele não se absteria de falar sobre o resultado das eleições dos Estados Unidos . O ator, que mora no exterior com a noiva , se autointitulou presidente do Brasil e parabenizou Joe Biden pela vitória na corrida eleitoral.



"Parabéns, presidente Joe Biden. Do verdadeiro presidente do Brasil, José de Abreu", escreveu o ator em inglês e marcando o perfil oficial do político. O tuíte de Zé de Abreu deu o que falar e até uma conta falsa que imita o vencedor das eleições estadunidenses interagiu com o ex-global.