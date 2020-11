Mirella Santos Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 08/11/2020 20:42 | Atualizado 08/11/2020 20:47

Após precisar se internada às pressas , Mirella Santos usou as redes sociais para agradecer ao apoio dos fãs. Neste fim de semana, ela desmaiou, caiu e bateu com a cabeça no chão da cozinha.

Na imagem publicada nas redes sociais, Mirella aparece com o marido, o humorista Evandro Santos, na cama do hospital Albert Einstein, em São Paulo.

"A foto não é das melhores mas eu não poderia deixar de agradecer a cada um que se preocupou comigo me mandando mensagens e por todas as orações. Ao meu marido por ser tão parceiro e companheiro, à minha família, amigos e toda a equipe médica que me atendeu com maior carinho e paciência"

