Por O Dia

Publicado 08/11/2020 21:38 | Atualizado 09/11/2020 00:08

Claudia Raia está celebrando 35 anos de carreira e, para isso, deu uma longa entrevista para o "Fantástico", deste domingo. Na participação, a atriz fala sobre os anos atuando e as experiências contadas no livro "Sempre Raia: Um Novo Dia".

Entre tantos assuntos, ela revelou que quase namorou o Faustão na década de 90. "Rolou isso mesmo, lá em 1990, 1991. Teve todo esse movimento, esse empenho. Teve uma tentativa dele de romance [por parte do Faustão]. Acabou não acontecendo, e acabou virando uma grande amizade e nunca mais nos desgrudamos", disse.



Além do quase romance com Faustão, a atriz também falou sobre o casamento com Alexandre Frota aos 18 anos. "Minha mãe me disse para eu não me casar com ele antes do casamento. Definitivamente, não era ao homem da minha vida. Como pode um casamento dar certo com 18 anos. E até que durou bastante, cinco anos. Foi muito importante [o casamento] para mim. Mas não deu certo", confessou.

Claro que também não podia faltar Jô Soares da lista de romances da atriz. "O Jô foi meu primeiro grande amor. Ele salvou minha vida, porque eu tinha uma pinta no joelho que era um melanoma cancerígeno. Ele que viu e me levou ao médico. É uma pessoa que tenho um enorme respeito, um anjo que caiu na minha vida".