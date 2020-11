Zezé Polessa em Arraial do Cabo Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 16:48 | Atualizado 09/11/2020 16:48

Zezé Polessa está curtindo um tempo de descanso em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. A atriz publicou, no Instagram, alguns momentos de relaxamento na região.

"Vida maravilhosa", escreveu na legenda das imagens.

Publicidade







Ver essa foto no Instagram Vida maravilhosa no @cantodamena Uma publicação compartilhada por Zeze Polessa (@zezepolessa) em 9 de Nov, 2020 às 8:24 PST