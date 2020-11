Zé Felipe e Virginia Fonseca reprodução - internet

Por O Dia

No Instagram, Virginia Fonseca compartilhou com os seguidores como tem sido os primeiros meses de gestação. Segundo a noiva de Zé Felipe, ela tem se sentido muito mal.

"Estou deitada, passando mal. Meu nariz está coçando. Estou querendo fazer minha dança, mas não consigo de tão tonta que estou", disse ela, antes de dançar para os fãs. "Hoje foi sem café por motivos de enjoos matinais. Valorizem minha dança. Mesmo passando mal eu fiz ela para vocês", justificou.



"Estou passando mal depois que soube o valor que vai ficar a live do chá revelação. Comecei a me sentir mal, um enjoo, um trem diferente. Estou com muito enjoo, tontura, mal-estar. Vou tomar um remédio para ver se eu melhoro e é isso: fé em Deus que vai dar tudo certo", disse.