Na tarde desta segunda-feira (9), Biel contou aos peões de "A Fazenda 12" que já foi a uma festa com ninguém mais, ninguém menos, que Jennifer Lopez . O cantor revelou que tem um amigo em comum com a famosa.



"Fiquei louco com a Jennifer Lopez. Sou amigo do vocal coach dela, aí ele me levou para o show e a gente foi curtir o pós no camarim", começou Biel, revelando que o marido da artista, Alex Rodriguez, que é ex-jogador profissional de beisebol, também estava la.



"Ele é apresentador de um canal de notícias lá nos Estados Unidos, super conceituado. Ficamos tudo loucos lá cantando no karaokê", finalizou Biel , dizendo que foi tudo muito divertido.