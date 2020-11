Jake acha que Mirella é forte aqui fora Reprodução

Por iG

Na tarde desta segunda-feira (9), Jakelyne conversava com Mariano e Tays na parte externa de "A Fazenda 12". No bate-papo, a Miss Brasil comentou que as pessoas do reality show da RecordTV tinham a memória muito fraca e que considera que muitos se aproximaram de Mirella após o episódio com o carro de som.



fotogaleria

Publicidade

"As pessoas aqui têm a memória muito fraca e elas esquecem de tudo o que já aconteceu. Então elas começam a pensar no hoje, no agora, e no daqui pra frente. De quem é interessante eu estar perto, eu estar próximo?", refletiu Jake. "Querendo ou não, aquele carro de som deu a entender que a Mirella está muito forte lá fora. E aí, olhem a quantidade de pessoas que se aproximaram dela...", continuou a Miss Brasil.



Recentemente, os fãs da funkeira enviaram um carro de som até a sede do reality para dar algumas mensagens para a participante. A principal delas era para que Mirella se afastasse de Biel e Juliano para não se queimar aqui fora.