De madrugada, Anitta grava clipe nos Arcos da Lapa

Rio - Anitta não para. A cantora gravou um clipe nos Arcos da Lapa, na madrugada desta terça-feira. A cantora usou um look inspirado na boêmia característica do bairro, com direito a chapéu, casaco, top e hot pants. Depois da gravação, uma verdadeira multidão se aglomerou para tirar fotos com a cantora. De máscara, Anitta posou com seus fãs.

Você pode gostar