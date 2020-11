Mari Cielo Pajeras Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 09:01 | Atualizado 10/11/2020 09:29

Rio - A ex-atriz pornô espanhola Mari Cielo Pajares contou em uma entrevista que teve uma experiência sexual com um jogador de futebol que tinha o pênis muito pequeno. Mari Cielo Pajares é filha do ator espanhol Andrés Pajares. Atualmente, ela participa do reality show "Casa Fuerte" e falou sobre o assunto em seu livro "Memórias de uma vadia".

fotogaleria

Publicidade

"Quando estava quase de manhã, o português decidiu que era hora de irmos para a cama. Quando finalmente tirou a cueca, aquele sem dúvidas era o menor pênis que eu já tinha visto. Para o masturbar, ia precisar de pinças, um microscópio e um GPS", relatou.

A ex-atriz pornô, no entanto, se recusa a dizer o nome do jogador de futebol. "Não digo o seu nome e nunca o direi, porque não quero estragar a vida dele. Fizemos sexo várias vezes". E, mesmo com o pênis pequeno, Mari elogiou o corpo do português.

Publicidade

"Tinha umas costas e uns abdominais de sonho. Mas tirou os calções e disse para mim mesma: ‘Adeus!’. Era uma minhoca pequena perdida na selva amazônica. Mas era muito bonito", finalizou.