10/11/2020

Após alguns rumores surgirem de que Anitta teria raspado a cabeça por causa da religião, a assessoria da cantora publicou uma nota dizendo que tal afirmação não era verdade.

"Devido às especulações na imprensa de que Anitta raspou seu cabelo para cumprir compromissos religiosos, viemos a público afirmar que a informação não é verdadeira. A cantora, praticante do Candomblé, é uma 'Ekedi' em sua religião. As Ekedis são suspensas para a iniciação, não precisando raspar a cabeça em sua preparação para servir aos Orixás. Anitta repudia qualquer tipo de intolerância religiosa, seja ela qual for, e acredita que tais especulações retratam um Brasil ainda repleto de discriminação e preconceito religioso. Mais uma vez a bpmcom lamenta que a imprensa não cumpra sua obrigação para com a verdade e apure os fatos antes de publicá-los", diz a nota.



As especulações começaram quando o jornalista Gabriel Perline, editor do Notícias na TV, compartilhou em no Twitter uma informação exclusiva, na qual diz que “uma cantora poderosa ficou careca há dois meses”. Segundo Gabriel, o motivo seria por causa da religião.

