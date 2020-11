Xuxa, Angélica e Eliana se reencontram Reprodução / Instagram

Publicado 10/11/2020 18:38

Em uma entrevista para o canal do Youtube "Põe na Roda", Xuxa falou sobre o famoso grupo no WhatsApp que tem com Angélica e Eliana.

“Óbvio que eu sou a pessoa que mais manda figurinhas safadas no nosso grupo de Whatsapp. Depois, em ordem, vem a Angélica e a Eliana. A Eliana só entra para falar: ‘Meu Deus gente, o que está acontecendo?' Mas ela também manda um pouquinho”, revelou.

Na entrevista, Xuxa também relembrou o início da carreira. "Eu não tinha noção nem do que estava fazendo, de como falava. Eu só queria que as pessoas ficassem felizes do meu lado e estar feliz do lado delas. Que bom que eu pude ajudar. Hoje vejo pessoas falando que foram crianças felizes por minha causa e fico feliz porque era isso que eu queria", contou