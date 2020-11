Ana Furtado Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 18:52

Ana Furtado divertiu os seguidores ao contar uma história curiosa sobre suas pantufas. No Instagram, a apresentadora falou que já está tão acostumada com o item que um belo dia foi à rua com ele sem perceber.

"Eu já estou tão acostumada a andar de pantufas que já fui trabalhar e até buscar a minha filha na escola com elas. E só fui perceber quando já tinha chegado! Aliás, por que não normalizar logo sair de pantufas na rua, não é, gente?", brincou.