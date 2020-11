"Mais Você" mostra onde Tom Veiga ficava escondido durante o programa Reprodução

Por iG

Publicado 10/11/2020 21:20

Tom Veiga tinha um espaço especial todo pensado para ele no antigo cenário do "Mais Você", antes do programa voltar a ser gravado em São Paulo . O interprete do Louro José, que morreu no último dia 1 , ficava atrás de uma bancadinha e tinha alguns equipamentos para ele.



No cafofo do Louro José, tinha um monitor de televisão, por onde Tom via tudo o que estava acontecendo no estúdio. Ele enxergava onde Ana Maria Braga estava se posicionando e também lia o texto que precisava falar. Além disso, o esconderijo também contava com uma cadeira e uma garrafa térmica de café.