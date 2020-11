Lexa e Guime Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 21:47 | Atualizado 10/11/2020 21:47

Lexa fez uma festa para o marido, MC Guimê, que completa 27 anos nesta terça-feira. A comemoração foi na mansão do casal, em São Paulo, e contou com a presença de poucos familiares do cantor.



No Instagram, Lexa mostrou que para entrar, cada convidado tinha que fazer um exame de covid-19 e testar negativo.

"E a geste que decidiu fazer PCR? E é só para família. Todo mundo aqui é Dantas, e todos os Dantas fizeram exame", afirma a cantora. "Todos testaram negativo", completa o aniversariante.



No Instagram, a cantora fez um post em homenagem ao aniversário do marido. "Hoje meu feed tá lotado de homenagem pro meu maridão! Aniversário do meu coração", escreveu.