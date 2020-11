Luan Santana Reprodução

Por O Dia

Rio - O cantor Luan Santana e o canal National Geographic se uniram para lançar a campanha “O Pantanal Chama”. O projeto contará com ações para conscientizar a população sobre a atual situação do bioma brasileiro e mobilizar o público para ajudar a ONG SOS Pantanal, que trabalha na conservação e defesa do bioma e tem atuado de forma efetiva na recuperação dos estragos causados pelas queimadas dos últimos meses.

Entre as ações do Movimento “O Pantanal Chama” está a live musical com Luan Santana, que acontecerá no dia 22 de novembro, às 17h (horário de Brasília), e será transmitida diretamente do Pantanal e exibida por quatro horas. Durante a exibição da live no canal, um QR Code será disponibilizado na tela para que o público possa conhecer mais o trabalho da ONG SOS Pantanal.

A exploradora da National Geographic Society, Patricia Medici, também fará uma participação especial na live, contando um pouco mais sobre a importância do bioma e explicando seu novo projeto com foco em resgate dos animais e combate aos incêndios. A transmissão será feita no YouTube e Facebook do cantor e também no canal National Geographic.

Além disso, para celebrar o Dia do Pantanal, comemorado nesta quinta-feira, Luan Santana lançará o videoclipe da música "Um grito entre as cinzas", composta especialmente para ser tema do projeto "O Pantanal Chama". Os fãs poderão assistir ao clipe diretamente no canal National Geographic às 21h.