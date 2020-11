Vitão e Luisa Sonza nos bastidores do ’Prêmio Multishow’ Reprodução Internet

Publicado 12/11/2020 07:19 | Atualizado 12/11/2020 07:33

Rio - Luisa Sonza e Vitão se prepararam juntos para o "Prêmio Multishow", na noite desta segunda-feira. A cantora postou no Instagram algumas fotos em que aparece agarradinha com o namorado nos bastidores. "Quase prontos", escreveu Luisa na legenda das imagens.

Após a performance da música "Século 21", Luisa pediu Justiça por Mariana Ferrer. "Quando se trata de nós, culpado e vítima são invertidos. Quando se trata de nós, o tamanho do vestido importa mais que a nossa voz. A gente está pedindo respeito. Vocês não vão mais nos calar. Justiça por Mari e por todas nós", disse Luisa em gravação.

Em 2018, Mari Ferrer trabalhava como promoter em uma boate. No dia 15 de dezembro, de acordo com a mãe da jovem, ela chegou em casa chorando muito e com o body e a calcinha ensanguentados. Mari acusa o empresário André de Camargo Aranha de dopá-la e estuprá-la. Ela registrou boletim de ocorrência no dia seguinte e foi constatado que o material era compatível com o DNA do empresário. Em audiência recente, o empresário foi absolvido e Mari foi humilhada por seu advogado.

