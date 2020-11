Ludmilla lança clipe 'Rainha da Favela'; Assista!

Rio - A cantora Ludmilla lançou nesta quinta-feira o clipe da música "Rainha da Favela", que conta com participações de Taty Quebra Barraco, Valesca Popozuda, MC Kátia A Fiel e MC Carol de Niterói. O clipe foi roteirizado pela própria funkeira e por Felipe Sassi, que dirigiu a produção.

"Quando eu ainda nem pensava em cantar, a Tati Quebra Barraco já fazia um corre incrível no mundo do funk. Ela abriu muitas portas para que tantas outras mulheres pudessem chegar e arrasar. Quebrou barraco, quebrou paredões, quebrou esteriótipos e continua quebrando tudo", disse Ludmilla na época da gravação.

O vídeo teve como locação a Favela da Rocinha, na Zona Sul do Rio, e teve como intenção enaltecer as mulheres batalhadoras, com destaque para as que vivem em comunidades. "Tantas portas foram abertas graças a estas mulheres maravilhosas. Eu não posso negar que isso também me ajudou a escancarar tantas outras. Logo, quis mostrar para o público quem são as minhas rainhas", disse a cantora em conversa com a imprensa carioca.

"É nas comunidades que moram as verdadeiras rainhas para mim. É da favela que saem as mulheres mais raçudas que já conheci e por isso essa homenagem às mulheres da favela", disse.