MC Mirella lança 'Seu Rebolado', em parceria com Dadá Boladão Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 15:12

A nova parceria musical entre MC Mirella e Dadá Boladão, “Seu Rebolado”, chega com uma pegada que pretende grudar na cabeça dos ouvintes, com um toque da personalidade e estilo musical dos dois cantores. O single, com produção da KondZilla e distribuição Sony Music, foi lançado nas plataformas digitais nessa quarta-feira.



O som gera muita expectativa no público atualmente, tanto pelo fato de MC Mirella estar confinada e todos a acompanharem, além do profissional, o lado pessoal da cantora, como também pelos fãs do Dadá Boladão, dono do sucesso “Surtada” (faixa bateu o recorde no Top1 da plataforma Spotify por 3 meses consecutivos), que estão apostando todas as fichas nesse hit.



Confira: