Por O Dia

Publicado 13/11/2020 13:23

Rio - Há cinco anos, o Brasil conheceu o Ep Mundo Diverso de Rico Dalasam, que marcou o início de uma era na música do país. Ali nascia a cena queer rap, que foi gradativamente ganhando forças e se estabeleceu como uma das principais vertentes da música pop no país.

Para comemorar tal feito, Rico reuniu um time que admira para reinterpretar ao seu lado as seis faixas que impactaram a mídia e o público em 2015. Glória Groove, Jup do Bairro, Hiran, Lucas Boombeat, Guigo, Murillo Zyess, Di Cerqueira, Bruna BG, Luana hansen e Enme Paixão estão nesta escalação. As faixas ganharam novas rimas, mas mantiveram a mesma estética produzida por Filiph Neo. O lançamento está previsto para dezembro.

Ontem, no Prêmio Multishow, Rico Dalasam e Dinho Souza ganharam o troféu de canção do ano por "Braile", desbancando nomes como Pablo Vittar e MC Ingryd. "É mais um passo no meu movimento de retorno", resumiu.