Justin Bieber Reprodução

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 13/11/2020 13:57

São Paulo - Justin Bieber, Katy Perry, John Legend, Mary J. Blige, Carrie Underwood e H.E.R. gravaram versões de canções natalinas para uma playlist exclusiva da Amazon Music. A produção tem a intenção de trazer certo conforto aos corações diante de um ano tão desafiador para a humanidade diante da pandemia do novo coronavírus.

Justin Bieber fez a versão da clásica música natalina Rockin' Around The Christmas Tree, de Brenda Lee, de 1958. "Rockin 'Around the Christmas Tree' sempre foi uma das minhas músicas favoritas para comemorar os feriados, e estou animado para me juntar à Amazon Music para compartilhar minha própria versão, com meus fãs", declarou o cantor.

Além das versões de músicas de Natal, os artistas se uniram à Amazon em uma campanha, 'Entregando Sorrisos', para organizações de caridade.

A plataforma lançará no próximo mês uma série, (Re) Discover, com entrevistas, animações e imagens de arquivo, para apoiar artistas em todos os gêneros musicais.