As gêmeas com o pai Reprodução Internet

Por iG

Publicado 13/11/2020 15:00 | Atualizado 13/11/2020 15:20

Marina e Sofia Liberato, as filhas gêmeas de Gugu, chegaram ao Brasil para uma homenagem que será feita ao apresentador um ano após a morte dele . As adolescentes pousaram na última quinta-feira (12), vindas dos Estados Unidos, onde vivem com a mãe e o irmão. O filho mais velho, João Augusto, deve vir ao país na próxima semana.



fotogaleria

Publicidade

Segundo o Uol, acontecerá uma homenagem a Gugu Liberato no dia em que a morte do apresentador completa um ano. O comunicador morreu após sofrer um acidente doméstico . Desde então, Rose Miriam começou uma briga judicial para ser reconhecida como viúva de Gugu e o chef de cozinha Thiago Salvátigo também surgiu alegando que tinha uma união estável com o ex-funcionário da Record.