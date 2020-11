Lellê Rodrigo Peixoto

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 15:19

O Natal se aproxima e, com isso, as caravanas da Coca-Cola, temporada 2020, já iniciaram a contagem regressiva para ocupar as ruas e avenidas de diversas cidades brasileiras. Em um ano em que tudo precisou ser diferente, o tradicional jingle que anuncia a chegada das Caravanas, intitulado "O Natal vem vindo", lançado pela marca em 1992, surge repaginado nas vozes de Luísa Sonza e Lellê.

Para muitos brasileiros, a passagem das Caravanas representa uma das maiores experiências de Natal em suas cidades. Mesmo em um ano atípico, a marca mantém as tradições natalinas e reforça a importância da união e de conexões reais entre as pessoas. Por isso, a mensagem "Juntos como Nunca Neste Natal" permeia a nova versão da música, que também estará disponível nos canais da marca.



"Gravar a música de Natal foi muito marcante para mim, ainda mais num ano muito difícil para tantos. Acredito que a música de Natal é acolhedora e é isso que todos nós estamos precisando.", comenta Lelle. "Muito especial poder fazer parte deste job tão lindo ao lado de uma marca que fez parte de toda minha infância e faz parte da minha vida, principalmente para uma data incrível como Natal. Tenho lembranças maravilhosas com a minha família. Além de, claro, fazer isso ao lado de uma artista tão talentosa e que admiro tanto como a Lellê. Tá lindo demais", completa Luísa Sonza.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vVsGVZ58ywk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>