Parceria inédita entre Alok e MC Hariel, MC Ryan SP, MC Davi, Salvador da Rima e DJW Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 15:58 | Atualizado 13/11/2020 15:59

Nesta sexta-feira, Alok se une aos astros do funk: MC Hariel, MC Ryan SP, MC Davi, Salvador da Rima e o DJW para o lançamento da música “Ilusão (Cracolândia)”.

Com letra forte, a canção faz alusão à famosa rua do centro de São Paulo, onde o comércio ilegal divide espaço com usuários de drogas que vagam de um lado para outro, perdidos no tempo e espaço em busca da próxima dose. 'Cracolândia' também ganhou videoclipe a altura da letra, com uma produção carregada de simbolismo que relata a luta contra o vício, a dor das famílias que convivem com ele e a contraposição de todo esse contexto, representada pela pureza das crianças.