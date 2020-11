Bruno (Rodrigo Simas) Globo/Paulo Belote

Por iG

Publicado 14/11/2020 09:26 | Atualizado 14/11/2020 10:16





Rodrigo Simas, por exemplo, contou que brochou na primeira vez que foi ter relação sexual com Agatha. Segundo o ator, a situação aconteceu porque ele estava muito bêbado. "Brochei. Eu estava nervoso e mais bêbado do que não sei o que. Daí eu falei: 'vamos fazer de outras formas'".



De acordo com o ator, só uma semana depois os dois tiveram relação sexual novamente e tudo ocorreu conforme o planejado. No entanto, Agatha, que também participou do programa, discordou da data: "Foi no dia seguinte".



Ainda no tema sexual, o casal contou a Tatá Werneck que já tentaram transar uma vez dentro do banheiro de um avião, em um voo internacional, mas foram interrompidos. "Estávamos no banheiro e começaram a bater na porta. Era um cara esmurrando mesmo, bem forte. Estava todo mundo dormindo, acordaram com o barulho e ficaram olhando para a gente", relembrou o casal que não conseguiu concluir o ato.