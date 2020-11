Isis Valverde curte dia de praia com o filho

Rio - Isis Valverde, de 33 anos, aproveitou a tarde de sábado para curtir uma praia. A atriz esteve nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, neste sábado. Isis estava acompanhada pelo filho, Rael, fruto do casamento com André Rezende. Rael está prestes a completar 2 anos.

Atualmente, Isis Valverde pode ser vista na novela "A Força do Querer", que está sendo reprisada pela Globo. Em breve, a atriz também voltará às telinhas na novela "Amor de Mãe".