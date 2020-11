Giulia Be e Luan Santana no clipe de "Inesquecível" Divulgação

Publicado 15/11/2020 10:25 | Atualizado 15/11/2020 10:27

São Paulo - Recentemente a cantora brasileira Giulia Be alcançou um marco importante para sua carreira internacional: conquistou ótimas posições nas paradas portuguesas com a música Inesquecível, parceria com o cantor Luan Santana.

Em plataformas como iTunes, Apple Music, YouTube e Shazam, a música está em primeiro lugar invicta, até o momento. Já no Spotify e no Deezer, a faixa mantém-se entre as 10 mais tocadas. Na lista de "50 mais Tocadas em Portugal" do Spotify, por exemplo, ela ocupa a 5ª posição. Já na playlist "Virais em Portugal", ela está na 7ª colocação.

Inesquecível foi lançada no início de outubro por Giulia Be. Segundo a assessoria de imprensa da cantora, a música foi escrita primeiro em espanhol e depois ganhou a versão em potuguês para o feat com Luan. Ouça a canção.