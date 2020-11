Escondido Burguer, do Boteco Colarinho Lipe Borges / Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 14:20

Rio - A 15ª edição do Burger Fest começa neste domingo. Restaurantes, bares e hamburguerias promovem simultaneamente a cultura do burger criativo e de qualidade no formato adequado ao momento: presencial, delivery e take out.

Cada participante criou uma receita inédita de burger para o festival, sem limite de preço ou ingrediente, e algumas casas ainda oferecem também um combo, com burger mais acompanhamento e bebida a R$ 25. Em destaque, o Dijon Burger, receita do chef Pedro de Artagão para o Formidable Bistrot, o TunaBurger, uma criação feita com atum do restaurante Guimas, o Blend TT Burger, com queijo cheddar e cebola caramelizada, do chef Thomas Troisgros, além do DBurguê do Didier Restaurante, do chef Didier Labbé, uma das casas estreantes.

As hamburguerias B, de Burger, Bullguer, Curadoria, Bruthus Burguer, Bronx Burger e Raze Burger também estão na edição carioca, além do Boteco Colarinho, entre outros. O Burger Fest 2020 vai contar ainda com casas das cidades de Belford Roxo, Duque de Caxias, Macaé e Rio das Ostras, como SiL Burguer, Doma Hamburgueria, Bitelos BBQ, e Huios Burguer e O Hamburguer, respectivamente.

Confira a lista dos participantes:



B, de Burger

B, em Americano - Pão brioche com dois smashburgers, american cheese, tomate grelhado e Coleslaw (R$ 29,00). Ipanema, Barra da Tijuca, Jardim Botânico, Botafogo e Tijuca – (21) 3570-9637

Pedidos: Telefone, iFood, Rappi, Delivery Direto, UberEats, Aplicativo próprio



Boteco Colarinho Carnes na Brasa CA

Escondido Burger - Pão de brioche, pasta de alho, hambúrguer feito de fraldinha angus, Brisket, pincelada BBQ Heinz, american cheese, farofa de bacon e alface americana (R$ 25,00)

Rua Nelson Mandela, 100 / Loja 127 – Botafogo – (21) 2286-5889

Pedidos: Telefone, iFood, Delivery Direto



Bro Arte & Burguer

Bambino Heinz - Pão de Brioche, 160g de blend de carne (temperada), maionese de manjericão, molho de tomate com linguiça calabresa em cubos e queijo Minas padrão maçaricado (R$ 30,00)

Combo: CheeseBurguer Smash - Pão de brioche + 80gr de smash de carne, queijo Minas Padrão maçaricado, refrigerante ou mate, batata canoa (R$ 25,00)

Rua Firmino Gameleira, 463 – Olaria – (21) 4108-3564

Pedidos: Telefone, WhatsApp, iFood, Aplicativo próprio

Bronx Burger



Jerkeed Burger - Pão Australiano, Blend Angus de 180g, mix de queijos gouda e mussarela, carne seca desfiada e crocante feita na manteiga de garrafa e maionese da casa defumada (R$ 28,90)

Combo: O Tradicional! YANKES BURGER! Pão, blend de costela Angus com 180g, queijo prato e molho da casa + batata + refri (R$ 25,00). Rua Magalhães Couto, 118 – Méier – (21) 3689-9936

Rua Araguaia, 503 – Freguesia – (21) 3449-2092

Pedidos: Telefone, WhatsApp, iFood, UberEats, www.bronxburger.jotaja.com.br





Bruthus Burguer

Brutamontes - Pão australiano, blend da casa, cupim desfiado, tomate confit, maionese Bruthus e cebola roxa (R$ 26,00). Combo: Clássico + Batata + coca (R$ 25,00)

Rua Magalhães Couto, 71 – Méier – (21) 97136-6151

Pedidos: Telefone, WhatsApp, Aplicativo próprio



Bullguer

Smash Club - Pão de forma tostado, carne 100g e creme de queijo (R$ 16,00)

Cheese Club - Pão de forma tostado e creme de queijo (R$ 10,00)

Rua Barão da Torre, 510 – Ipanema

Pedidos: Rappi



Capim Santo



Burger Crocante de peixe branco empanado com farinha panko, no pão artesanal de batata doce roxa com saladinha de repolho e chips de banana da terra (R$ 51,50)

Av. das Américas, 3900 - loja 310 e 311 - Barra da Tijuca – (21) 3252-2528

Pedidos: Telefone, WhatsApp, iFood, Rappi, Delivery Direto, UberEats





Curadoria

Curadoria Salad Bacon - Brioche, blend da casa 120g, alface, tomate, cebola, queijo safado, bacon e Trio Heinz mostarda, ketchup e maionese- (R$ 32,00)

Vogue Square - Av. das Américas, 8585 / loja SS 126 - Barra da Tijuca – (21) 99274-6863

Pedidos: WhatsApp, iFood





Didier Restaurante

DBurguê - Hambúrguer com 180g de ancho e costela, molho béarnaise, cebola com geleia de pimenta jalapeño, bacon, queijo gruyère, alface e tomate no brioche (R$ 49,00 ou R$ 54,00 com batatas fritas)

Rua Alexandre Ferreira, 66 - Jardim Botânico – (21) 3624-7960

Pedidos: Telefone, WhatsApp, iFood



Encarnado Burger



Seu Cebola - Blend do Encarnado, american cheese feito na casa, cebola caramelizada, picles de cebola, maionese artesanal de cebola e cebola frita. Uma experiência completa com textura, acidez e doçura com um ingrediente só (R$ 26,00)

Rua Gomes Carneiro, 132 - Loja 102 – Ipanema – (21) 96988-6858

Pedidos: Telefone, WhatsApp, iFood, UberEats





Formidable Bistrot

Dijon Burger - Pão de burguer selado, 180 gramas de carne black Angus, queijo gruyere, molho Dijon, chicória frisée temperada e tomate confit (R$ 45,00 ou R$ 127,00 com foie gras)

Rua João Lira, 148 – Leblon – (21) 2239-7632

Pedidos: Telefone, Rappi





Glöd Hambúrguer na Brasa

X-Salada Smoked - 150g de fraldinha bovina, queijo cheddar, alface americana, tomate e nossa deliciosa maionese caseira defumada no pão brioche (R$ 27,50)

Copacabana – (21) 99167-7669

Pedidos: iFood, Aplicativo próprio, Delivery do Bem



Guimas

TunaBurger - Hambúrger de atum crocante, lascas de abacate, folhas de coentro e maionese de wasabi no pão australiano. Acompanha chips de batata doce ou salada verde (R$ 48,00)

Rua José Roberto Macedo Soares, 5 / lojas D e E – Gávea – (21) 2259-7996 / (21) 2529-2281

Pedidos: WhatsApp, iFood, Rappi, UberEats, Goomer



Hamburgueria Bob Beef

Bob Pepper: Carne de angus (120g), ao ponto, preparada na churrasqueira, queijo prato gratinado, maionese do chef e uma saborosa e picante pimenta jalapenho no pão brioche gold selado na manteiga, (R$ 29,00)Combo: Trio Bob Burguer - Pão macio, suculenta carne e uma verdadeira e deliciosa maionese do chef ou molho barbecue, porção de crocante batata chips e o original Bob mate limão (R$ 25,00)

Botafogo, Méier e Recreio

Pedidos: iFood, Delivery Direto



Inverso Gávea

Inverso Burguer - 170g de blend bovino, american cheese artesanal, picles da casa, bacon caramelizado, alface, maionese de curry e tomilho no pão brioche caramelo (R$ 38,00)

Praça Santos Dumont, 31 – Gávea

Pedidos: iFood, Rappi



Lado B

Lado B Burguer - Peixe branco empanado, molho da casa, queijo cheddar e mostarda de limão, em pão de leite com levain. Acompanha batatas fritas da casa ou salada de mini folhas orgânicas (R$ 49,00)

Rua Visconde de Pirajá, 572 – Ipanema – Rio de Janeiro - (21) 2249-4977

Shopping Leblon - Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Store 205 A – Leblon - (21) 2294-P

Pedidos: Telefone, iFood



Orange Burger

Double Smash Garlic com Bacon - Double Smash burgers (90g cada smash, total 180g) com cheddar, bacon e pasta de alho do Jay no pão de hamburger (R$ 28,00). Combo: 1 burger + 1 batata frita + 1 refrigerante (R$ 25,00). Rua das Laranjeiras, 371 - Laranjeiras

Pedidos: WhatsApp, iFood, Delivery Direto, UberEats, Aplicativo próprio, Instagram



Os Filhos da Mãe!



Danado! - 180g do Blend calabresa/carne angus, american cheese feito na casa com toque de pimenta e mel, maionese FDM, no pão de Pretzel (R$ 32,00)

Av. Genaro de Carvalho, 1493 – Lj A – Recreio

Pedidos: WhatsApp, iFood, UberEats



Pato com Laranja

Burger de Picanha no Pão Australiano – com queijo cheddar, queijo bola, picles de cebola roxa, picles de pepino spicy mayo (R$ 34,00)

Double smash do Pato – pão brioche, duas carnes smash, queijo cheddar, queijo bola (R$ 39,00)

Rua Visconde de Pirajá, 539 – Ipanema – (21) 2540-8380

Pedidos: Telefone, iFood, Rappi



Quiosque Marea



Cava-burger - 100g de cavaquinha, alface orgânica, tomate, queijo Minas, molho de maionese com alcaparras desidratadas picadas e pickles de pepino picado no pão de hambúrguer artesanal da casa (R$ 80,00)

Av. Vieira Souto, 0 – Ipanema



Raze Burger

Pepper Raze - Pão de brioche, blend da casa, molho especial a base de curry, rúcula fresca, pepperoni, tomate grelhado, queijo meia cura e geleia de pimenta (R$ 34,00)

Rua Major Ávila, 455 / Loja O – Tijuca – (21) 3547-6692

Pedidos: Telefone, WhatsApp, iFood, UberEats



Safari Burger & Grill



Burger Soleado Safari - Pão, hambúrguer de carne soleada, requeijão catupiry, mussarela, alface, tomate, banana da terra, molho safari (R$ 34,00)

Rua General San Martin, 509 – Leblon – (21) 99548-5761

Pedidos: Telefone, WhatsApp, iFood



T.T. Burger



Blend TT Burger + queijo cheddar + cebola caramelizada (R$ 39,00)

Rua Barão de Iguatemi, 344 - Tijuca

Rua Nelson Mandela, 100 - Botafogo

Rua Francisco Otaviano, 67 - Arpoador

Rua Barão da Torre, 422 - Ipanema

Av. Olegário Maciel, 460 - Barra da Tijuca

Pedidos: iFood