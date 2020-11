Babu reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 15:23

Babu Santana foi o recordista de paredões no Big Brother Brasil. Acostumado com votação, o ator brincou com os seguidores neste domingo de eleição.

No Twitter, o ex-BBB escreveu: "Pow galera, não dá para votar em mim hoje, não".

pow galera não da pra votar em mim hj não — Babu Santana (@BabuSantana) November 15, 2020

Em outro momento, Babu também se divertiu com uma postagem de um seguidor perguntando se Ivy iria votar nele hoje.

