Publicado 15/11/2020 20:31

Juliana Paes deu uma dica sobre o novo visual nas redes sociais neste domingo. No Instagram, a atriz publicou uma foto mostrando as novas madeixas, com algumas mexas loiras.



"Spoiler da minha nova cor de cabelo....", escreveu a atriz na legenda. Nos comentários, os fãs foram só elogios. "Linda", escreveu uma. "A cara do amor da minha vida", se declarou outro.