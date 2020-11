Shakira AFP

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 21:58 | Atualizado 15/11/2020 22:15

Em uma entrevista exibida pelo "Domingo Espetacular", da Record, Shakira falou sobre sua relação com o Brasil e, principalmente, a música brasileira. Na conversa, a colombiana revelou que se surpreendeu positivamente com Anitta e que é fã de Ivete Sangalo.

fotogaleria

Publicidade

"Eu tenho paixão por alguns artistas brasileiros como Caetano Veloso, Carlinhos Brown e Ivete Sangalo. Recentemente descobri Anitta, que é uma artista incrível", explicou.

Além disso, a cantora também falou sobre sua primeira turnê no país, em 1990. "O Brasil é um país chave na minha carreira e na minha vida, um dos primeiros países que me apresentei fora da minha terra natal. Eu lembro dessa turnê como uma das mais emocionantes da minha vida, foi incrível. O Brasil é um país que ajudou a me definir como pessoa", explicou.