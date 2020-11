Ivete Sangalo ensina as filhas gêmeas a nadar Reprodução Internet

16/11/2020

Rio - Ivete Sangalo postou no Instagram, nesta segunda-feira, vídeos de um momento fofo com as filhas gêmeas, Marina e Helena, de 2 anos. A cantora e Daniel Cady também são pais de Marcelo, de 10.

"Isso! Nada! Nada! Vem! Bate a perna, bate a perna", diz Ivete no vídeo em que as meninas aparecem na piscina. "Isso, garota. Forte!", comemorou a cantora, ao ver o progresso das meninas.

Recentemente, em entrevista ao canal de Thais Fersoza, Ivete contou que teve algumas brigas com o marido durante a quarentena. "Nunca passei um mês inteiro dentro de casa. Está sendo desafiador, mas não falo em relação a filhos. Não falo em relação a filho, porque você sabe que sou uma mãe presente. Mas tem essa questão com Daniel, de convívio com ele", disse.

