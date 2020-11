Cantor e compositor baiano Vírus Vulgo Jr.

Rio - É impossível não ficar impactado com as ideias e a interpretação que o cantor e compositor baiano Vírus traz em "Mercado Modelo". A faixa é o primeiro lançamento de Bandele - projeto audiovisual criado por Baco Exu do Blues com seis lançamentos de artistas pretos no mês da Consciência Negra. "Mercado Modelo" chega nos aplicativos de música hoje através do selo 999 em parceria com a Altafonte.