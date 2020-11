Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e Titi Reprodução Instagram

Rio - Bruno Gagliasso, de 38 anos, falou sobre racismo em entrevista a Celio Ashcar Jr. no YouTube. O ator e Giovanna Ewbank são pais de Titi, de 7 anos, Bless, 4, e de, Zyan, de 4 meses. Na conversa, Gagliasso pediu por mais igualdade e relembrou os ataques racistas que Titi sofreu em 2017.

"Sem dúvida estamos muito longe do mundo da conquista por respeito e igualdade. A maior prova disso é o que a Viola Davis falou recentemente ao pedir igualdade na indústria do entretenimento. A maior prova disso são os nossos governantes, o que eles pregam, o que eles falam. Estamos distantes ainda, mas é uma luta de todos. Eu lutei como um leão para defender a minha filha, mas, na verdade, o que eu fiz, foi o mínimo, como pai, como ser humano e como cidadão, que prega e quer igualdade, respeito, e que quer que as pessoas evoluam", disse o ator.

Bruno também disse que nunca pensou que sofreria preconceito quando fosse pai. "Nunca pensei que sofreria preconceito quando fosse pai. Quando a gente fala sobre amor, a gente não pensa nessas coisas. Amor não tem CEP e é o maior agente transformador", disse o ator, se referindo ao fato de Titi e Bless terem sido adotados na África.

"Eu sou um racista em desconstrução, porque a gente é fruto de uma sociedade, que aprendeu muita coisa errada. Então, a gente está sempre aprendendo o tempo inteiro e eu tenho certeza que meus filhos serão antirracistas e, quando eu digo isso, é porque a gente está aprendendo juntos. E eu estou aprendendo para poder ensiná-los cada vez mais e fazê-los seres humanos fortes".