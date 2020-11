Babu Santana Reprodução Internet

No Stories, do Instagram, Babu Santana compartilhou um pouco sobre o processo de perda de peso. Desde o BBB 20, o ator já perdeu mais de 10 quilos.



"Foi difícil, mas está sendo um desafio bem legal. Estou fazendo aula de boxe e jiu-jitsu. Parei de fumar, estou com uma alimentação bem melhor. Entrei nesse ritmo para viver meus próximos personagens no cinema... Foi muito bom. Estou mais disposto, me sentindo melhor", contou Babu.

"Não tente resolver sozinho, dieta maluca não resolve nada. Procure um médico. Se você não pode pagar um personal, você pode ir à praia caminhar. Se exercita! Não é só para emagrecer. É para melhorar as funções do corpo e aliviar o estresse", finalizou.