Tunico da Vila Alexandre Bizinoto / Divulgação

Por O Dia

Rio - Com pouco mais de 17 anos de carreira, o sambista Tunico da Vila não para. Neste ano marcado pela pandemia da covid-19, o cantor e compositor dedica-se a gravar e cantar ritmos da cultura negra como o semba, ritmo irmão do samba brasileiro. Em seu álbum mais recente 'Fases da Vida', lançado neste ano, o músico apresentou a música 'Iakalaiá', que significa 'tá tudo bem' em quimbundo. Para ele, tal caminho conecta-se com os movimentos antirracismo que eclodiram em diversas partes do mundo em um 2020 conturbado.



"É preciso fazer arte antirracismo no século 21, precisamos de ações efetivas de combate ao racismo em todos os ambientes. Eu faço artivismo, arte com ativismo, faço shows temáticos antirracismo, meus conteúdos de videoclipes, em todos os meus discos gravo manifestos da arte negra que mora em mim, do meu íntimo. Sou um ser de escola de samba e do candomblé, essa é a minha base, o samba de terreiro. Louvo a minha ancestralidade. Aprendi dentro de casa a ser um homem negro e entender que o sambista é um ativista também, a música ecoa mensagens sobre liberdade e direitos humanos", falou Tunico.



Com os aplicativos de música, durante os meses de junho e julho, período mais emblemático das manifestações antirracismo no mundo, Tunico da Vila registrou aumento de 22% no número de ouvintes em seus canais. Outros setores, como escritoras e escritores negros também registraram aumento em suas bases de seguidores. O sambista teve seis de suas músicas inseridas na playlist 'Vozes Negras Importam' e seu álbum alcançou 2,5 milhões de streams nos principais aplicativos.



Tunico da Vila começou a ir à África com o pai Martinho da Vila ainda adolescente, chegando em Angola quando o país estava em guerra civil. Para ele, tais vivências em países africanos foram essenciais para sua música hoje. "Pude ter contato com a raiz do samba que é africana, troquei culturalmente, fazia um intercâmbio musical com eles, aprendia o funaná, a morna e o semba e ensinava o samba do Brasil. Pude participar de shows, apresentações musicais com artistas africanos incríveis como Tito Paris, Kituxe, Joãozinho. Na regravação de 'Quero, Quero' convidei amigos e amigas rappers para desabafarmos juntos. Na filosofia africana é assim, todo mundo junto liberando energias para um mundo melhor, essa é a nossa potência. Sem isso, não há respiro. O samba, o rap, o semba, as músicas negras são irmãs", finalizou Tunico.