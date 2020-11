Clarice Lispector será tema de uma das lives da Casa França-Brasil Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 10:17

Rio - A Casa França-Brasil, que está fechada desde março e ainda não tem previsão de reabertura, promove a partir desta quarta-feira a série de lives Os Centenários, que celebra os 100 anos do nascimento de nomes como João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, do economista Celso Furtado e do patrono da sociologia brasileira Florestan Fernandes. As lives serão transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube da Secretaria de Estado de Cultura, sempre às 19h.

Os debates terão apresentação da diretora da Casa França-Brasil e contarão com convidados como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o imortal da Academia Brasileira de Letras Antonio Carlos Secchin, entre outros.

Nesta primeira live, a vida e a obra de João Cabral de Melo Neto terão destaque. Os debatedores são Antonio Carlos Secchin (ABL) e Eucanaã Ferraz (UFRJ).

Veja a programação:

18/11 – João Cabral de Melo Neto:



Debatedores: Antonio Carlos Secchin ( ABL) e Eucanaã Ferraz (UFRJ)

25/11 – Clarice Lispector:



Debatedoras: Nadia Battela Gotlib (USP) e Yudith Rosenbaum (USP)

02/12 – Celso Furtado:



Debatedores: Rosa Freire d’Aguiar (Centro Celso Furtado) e Edmar Bacha



09/12 – Florestan Fernandes:

Debatedores:



Fernando Henrique Cardoso ( ex-presidente da República e professor da USP) e José de Souza Martins (USP)