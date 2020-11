Michael B. Jordan Reprodução/Instagram

Publicado 18/11/2020 13:50 | Atualizado 18/11/2020 14:02

Rio - O ator norte-americano Michael B. Jordan, conhecido pelo filme "Pantera Negra" foi eleito o homem mais sexy de 2020, segundo a revista People. A lista, que já é uma tradição e sai sempre no final do ano, ainda não foi divulgada, mas a revista divulgou, nesta quarta-feira, quem vai ocupar o topo dela.

“Apresentando o homem mais sexy vivo de 2020, Michael B. Jordan! Na capa desta semana, o ator de 33 anos abre o jogo sobre família, autoconfiança e o que ele espera quando se trata do amor”, diz a publicação no Instagram da revista.

Também pelo Instagram, Michael B. Jordan comemorou o título. “Minha avó está me olhando lá do céu e dizendo ‘este é meu bebê'. Obrigado, People, por me nomear o homem mais sexy de 2020″, escreveu o ator.



Relembre os eleitos dos últimos cinco anos:



2015: David Beckham

2016: Dwayne ‘The Rock’ Johnson

2017: Blake Shelton

2018: Idris Elba

2019: John Legend