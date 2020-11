Nubia Oliiver está entre as 100 mulheres mais sexies do mundo

Rio - Nubia Oliiver está feliz da vida com sua volta à lista das 100 mulheres mais sexies do mundo. A modelo foi eleita em votação promovida pelo "Clube da Vip". "É uma honra pra mim poder voltar na lista das mais sexies do mundo numa eleição feita antes pela revista Vip e que acontece agora pelo Clube da Vip", disse a modelo

"Estive alguns anos fora da lista e hoje, com quase 47 anos, retornar a essa lista onde existem milhares de mulheres lindas me deixa com uma autoestima acima do normal. Me deixa confiante e certa de que estou vivendo a minha melhor versão. Só tenho a agradecer a todos que estão na minha caminhada", completou.