Parque Madureira promove evento em homenagem ao Dia da Consciência Negra Marcelo Viana/ Seturleo

Rio - O Parque Madureira vai realizar diversas atividades em homenagem ao Dia da Consciência Negra nesta sexta-feira. As comemorações começam às 9h e vão até às 13h.

Quem chegar cedo poderá participar de palestras sobre a Consciência Negra, workshops de danças afro, rodas de capoeira, oficina de turbantes, rodas de rap, do aulão de charme, corrida solidária e ainda assistir a apresentação dos Bombeiros Civis Mirins.



Junto às atividades, o Parque oferece também serviços de ação social, como exames de vista, isenção de documentos, inscrições de cartões para idosos, gestantes e PNE, aferição de pressão e medição de glicose, e atividades educativas sobre tabagismo, saúde bucal, saúde da mulher, prevenção de DST e trança Nagô.



Além disso, às 10h, a diretoria da Portela vai plantar um baobá no Parque em homenagem às vítimas da Covid-19. O plantio é uma ação simbólica vinda das tradições africanas, nas quais os baobás funcionam como pontes entre os vivos e os mortos. "O baobá é tão significativo para a cultura afro-brasileira, que sua presença física torna-se obrigatória em Madureira, o bairro que melhor simboliza esta tradição", explica o presidente da Portela, Luis Carlos Magalhães.



"A região do Parque Madureira é, historicamente, muito receptiva e ligada as suas raízes africanas. A comemoração do Dia da Consciência Negra no Parque, feita de acordo com as Regras de Ouro da Prefeitura do Rio, é uma forma de conscientizar e chamar as pessoas para que usem os equipamentos que estão ali justamente para elas”, comenta a secretária Especial de Turismo e Legado Olímpico, Camila Sousa.

SERVIÇO:



DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA NO PARQUE MADUREIRA

Local: Parque Madureira. Endereço: R. Soares Caldeira, 115 - Madureira

Dia: 20 de novembro (sexta-feira)