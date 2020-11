Isabeli Fontana muda visual e está loura Felipe Censi / Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 14:24

Rio - Isabeli Fontana está de visual novo. A modelo, que passou a vida quase toda com o cabelo em seu tom castanho natural, agora está loura. "Esse cabelo é a cara do verão! Escolhi uma tonalidade que combinasse com o meu tom de pele. Aproveitei a quarentena e tomei coragem para fazer a transformação", disse a modelo.

Para Isabeli, mudar o visual mexe com a autoestima da mulher. "Sou sempre a favor de mudanças. As vezes algo aparentemente estético gera um movimento positivo na nossa autoestima. Agora preciso me reconhecer novamente. Passei anos sendo morena e de repente estou loura. Me olho no espelho e gosto do que vejo. Não apenas por fora, mas por dentro também", garantiu.

"Estou vivendo um momento de paz na minha vida o que me dá segurança para sair da zona de conforto. 2020 foi um ano para encarar os meus medos: o medo de ficar muito tempo em casa; o medo de não saber dançar; o medo de mudar o visual. Fecho o ano com felicidade e plena! Que venha 2021!", disse.