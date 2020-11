Rose Miriam Di Matteo posta fotos com Gugu Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 18:02 | Atualizado 20/11/2020 18:04

Rose Miriam, viúva de Gugu, publicou um vídeo nas redes sociais para falar sobre um ano da morte do apresentador.

"É um dia muito triste. Sei que, para vocês todos que estão ouvindo agora, também é um dia muito difícil, porque sei o quanto vocês amavam o Gugu. O Gugu amava vocês. O Gugu amava o público dele", disse.



"A dor é muito grande, a saudade é muito grande. Chega a cortar meu coração, chega a me deixar doente. É muito difícil. Eu sinto saudade do sorriso dele. É do que mais sinto saudade, do sorriso de orelha a orelha", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rose Miriam Di Matteo (@rosemiriamoficial)

"Ele faleceu na hora que caiu. Não teve o que fazer. A gente chegou no hospital e a médica falou para mim: 'morte cerebral, não tem o que fazer'. Eu perguntei 'Por favor opera ele'. Ela falou que não adiantava, ele já estava em morte encefálica", relembrou.