Por Yuri Eiras e Juliana Pimenta

Rio - Lançando álbum novo no Dia Nacional da Consciência Negra , Martinho da Vila não se furtou a debater questões raciais. Há uma semana, inclusive, Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, determinou a exclusão de artistas como Gilberto Gil, Elza Soares e Martinho da Vila da galeria de personagens negros notáveis do país. Ciente da decisão, o sambista segue afiado às questões do negro brasileiro.