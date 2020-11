Viviane Araújo cai no samba em evento na quadra do Salgueiro

Rio - A atriz e rainha de bateria de bateria Viviane Araújo compareceu à quadra do Salgueiro nesta sexta-feira. O Dia da Consciência Negra marcou a reabertura do espaço e a volta da tradicional feijoada da escola de samba, que reuniu sambistas de diferentes regiões para uma roda de samba. Com um look especial para a ocasião e cheio de brilho, a rainha de bateria Viviane Araújo sambou muito e recebeu convidados como o marido Guilherme Militão e o amigo Marcelo Gonçalves.

A agremiação garantiu que as medidas sanitárias cabíveis foram tomadas.